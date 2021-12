Atreju, la Destra italiana si confronta per 7 giorni: eventi e dibattiti nel villaggio solidale di piazza Risorgimento

Oggi prende il via in Piazza Risorgimento (fino al 12 dicembre) la 23esima edizione di Atreju (dal titolo Il Natale dei Conservatori), la più grande kermesse della destra italiana. Sette giorni di dibattiti ed eventi in un vero e proprio villaggio natalizio, 100 ospiti e relatori, 15 stand di mercato solidale, 3 presentazioni di libri, 6 premi, oltre 300 volontari. Tra i temi d'attualità, si dibatterà soprattutto sul futuro del conservatorismo in Italia e in Europa, sulla difesa dell'identità e la centralità della famiglia, sull'impegno per una riforma della Ue in senso confederale e basato sui principi di sovranità e sussidiarietà. Alle ore 20 dell'8 dicembre il Premio Atreju 2021 al Comitato Familiari Vittime del Covid, con dibattito moderato da Davide Desario, direttore di Leggo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 08:16

