Assegno universale per tutti i figli dalla nascita all'età adulta dal 1 gennaio 2021

Un "assegno universale per tutti i figli dalla nascita all'età adulta, a partire dal 1 gennaio 2021". Questa la via per battere la denatalità secondo la ministra per le Pari opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, come spiega in un'intervista a la Repubblica.



Su Facebook, poi, il ministro spiega: "È il Family Act di cui abbiamo tracciato la strada con la Legge di bilancio e che a breve vedrà la luce nella sua forma strutturale, con un sistema di politiche familiari che intervengono su più fronti: l'assegno universale per i figli fino all'età adulta, il sostegno alla loro educazione, l'ampliamento e il potenziamento dei congedi parentali, l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro e l'incentivazione del rientro al lavoro delle madri, la promozione dell’autonomia dei giovani e delle giovani coppie.



"Quella della denatalità è una sfida complessa e urgente, che il Governo tutto sente il dovere di affrontare con strumenti adeguati e con una visione strategica di sistema per essere efficaci e poter invertire la rotta. È un 'se non ora, quando?' che ci mette davanti ad una responsabilità alta, quella di lavorare insieme al servizio del Paese, mettendo a disposizione le nostre migliori energie e proposte". Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 09:50

