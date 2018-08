Antonio Tajani, cittadinanza onoraria dal Comune di Francavilla in Sinni

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Comune diha deciso di conferire adla cittadinanza onoraria. Il Presidente del Parlamento europeo sarà in piazza Viceconte per presenziare alla cerimonia istituzionale dell’amministrazione comunaleLa cerimonia avrà luogo domani 13 agosto nel tardo pomeriggio. Proprio sulla Basilicata si era espresso parlando del futuro del centrodestra e della vecchia alleanza conIl viceministro, infatti, sembra intenzionato a correre da solo anche in Lucania e in Trentino Alto Adige.La cittadinanza onoraria è un'onorificenza concessa da un comune ad un individuo ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue opere.