Anna Maria Bernini 'adesso giura' cantato da Ambra Angiolini: la storia su Instagram scatena il web

Anna Maria Bernini è il nuovo ministro dell'Università del governo Meloni. L'ex capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica ha compiuto il suo giuramento al Quirinale, ma sui social ha già scatenato l'Italia. La Bernini su Instagram ha voluto celebrare il momento solenne con una storia che fa già discutere.

La storia incriminata

Da pochi minuti anche Anna Maria Bernini ha compiuto il suo giuramento di fronte al nuovo Capo di Stato, Giorgia Meloni, e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un momento importante e carico di solennità che sancisce l'inizio del suo lavoro alla guida del Ministero dell'Università e della Ricerca che lei ha voluto celebrare a modo suo. Una storia su Instagram che, però, per molti utenti è risultata un po' fuoriluogo per come è stata realizzata.

«Quirinale Fashion Week»

A pochi minuti dalla pubblicazione, la storia di Anna Maria Bernini è già diventata virale. Nel breve video si vede il nuovo ministro procedere verso il tavolo al Colle dove ad attenderla ci sono Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, ma a stupire gli utenti del web è la scelta della musica in sottofondo. La Bernini si appresta a fare il suo giuramento all'Italia sulle note di «T'appartengo» di Ambra Angiolini. Una canzone dal testo molto allegro e dal ritmo vivace che, per internauti, non è azzeccata al momento. In tanti si sono precipitati a commentare il video. Chi fatica a crederci, chi invece usa l'ironia e dice: «Quirinale Fashion Week», scatenando le risate di tanti. Chi invece se la prende con il suo social media manager e scherzando afferma: «Sto andando a denunciare la social media manager per favore». Il lavoro di Anna Maria Bernini non è ancora iniziato, ma ha già tutti i riflettori social puntati.

