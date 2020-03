La viceministra Anna Ascani positiva al Coronavirus: «Sto bene, solo qualche linea di febbre»

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 13:52

Anna Ascani è positiva al Coronvirus. La viceministra del Miur ha annunciato sulla sua pagina Facebook di aver contratto il virus. La deputata del Pd era in isolamento da sabato scorso, dopo che il presidente Zingaretti aveva annunciato la propria positività.La viceministra scrive su Facebook:“Come sapete da Sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al #CoronaVirus. Per questo motivo ho effettuato il tampone che è risultato positivo. Questo dimostra quanto sia fondamentale rispettare le indicazioni sanitarie: se fossi uscita, avrei incontrato molte più persone. Restando a casa, ho certamente evitato possibili contagi.Io sto bene: ho qualche linea di febbre e un po’ di tosse.Ci tengo a ringraziare, ancora una volta, il personale medico che sta lavorando assiduamente, con turni senza sosta, prendendosi cura di noi.Insieme ce la faremo, vinceremo questa battaglia, mettendocela tutta.Ne sono sicura, #andràtuttobene”.