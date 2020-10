Angela Maraventano lascia la Lega dopo la frase choc sulla mafia: «Prima ci difendeva, ora non ha più coraggio»

L'ex parlamentare leghista di Lampedusa Angela Maraventano parla di "nostra" mafia (nostra di chi?) che non ha più "quella sensibilità" e "quel coraggio" che aveva prima.



Basterebbe ripassare la storia per accorgersi chi erano quelli che parlavano di "mafia buona". Da brividi. pic.twitter.com/Jcd27lLUtQ — Giulio Cavalli (@giuliocavalli) October 4, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 15:45

«Sì,, accolgo la richiesta di Candiani, giusto così, io sono una persona seria». Lo dice all'AdnKronos, ex senatrice del partito di Matteo Salvini, finita nelladopo le sue parole sulladal palco di. Il segretario regionale del partito, Stefano Candiani, nel pomeriggio, aveva giudicato la sua permanenza nellanon più opportuna.L'exaggiunge: «Io continuerò a fare la mia battaglia, contro le mafie dei tunisini e dei nord africani, vado avanti per la mia strada».Candiani all'Adnkronos, riferendosi a quanto detto da Maraventano a Catania, aveva parlato di «intervento pasticciato, non si possono avere ambiguità, deve lasciare la Lega».