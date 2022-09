Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni e padre di Ginevra: potrebbe essere il primo "First Gentleman"

Giorgia Meloni gli ha rivolto un pensiero subito dopo l'annuncio della vittoria di Fratelli d'Italia: «Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me». Andrea è Andrea Giambruno, compagno della probabile futura premier da 7 anni e padre della figlia Ginevra, nata nel 2016. Potrebbe essere proprio lui il primo "First Gentleman" della storia d'Italia.

Mediaset galeotta

Andrea Giambruno, romano, 41 anni, è un noto giornalista televisivo e autore di alcuni programmi Mediaset. Nel 2019 è approdato a Tgcom24, nel 2020 arriva a Studio Aperto dove comincia a condurre il telegiornale. E proprio in Mediaset ha conosciuto Giorgia Meloni, ospitata in una puntata di Matrix, la trasmissione di Canale 5 andata in onda fino al 2020 e per la quale Giambruno lavorava.

Il nemico in casa

Giorgia Meloni ha scherzato in diverse ocasioni sul fatto che le idelle politiche del compagno siano diametralmente opposte alle sue. Ospite in una puntata de Il Testimone condotto da Pif, Meloni ha dichiarato: «Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera».

La difesa di Giorgia Meloni

Anche se incontrarli insieme è difficile, considerati i numerosi impegni di entrambi, Andrea Giambruno nelle sue dichiarazioni pubbliche ha sempre speso parole meravigliose nei confronti di Giorgia Meloni: «Io sono il suo compagno e lei è la madre di mia figlia. Spiegherò alla piccola quanto è meritevole ciò che ha fatto nella sua vita». Così prendeva le difese della partner dopo le offese rivolte alla Meloni da parte del prof. Guzzini, docente dell'Università di Siena. Era il 2020 e, in diretta televisiva, Giambruno difendeva, senza paura, la sua dolce metà. «Commenti del genere sono misogini e vergognosi, ci difenderemo nelle opportune sedi».

Il profilo Instagram

Ancor più difficile trovare tracce di Giambruno su Instagram, poiché non ha un suo profilo personale. Sporadicamente è Giorgia Meloni a condividere dal suo account degli scatti che la ritraggono insieme al compagno e alla figlia Ginevra.

