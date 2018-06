Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RIETI - Il premier Giuseppe Conte é arrivato ad Amatrice, in auto insieme al capo della Protezione Civile Angelo Borrello. Ad attenderlo il sindaco Filippo Palombini, nella spianata accanto ai resti della chiesa di Sant’Agostino.Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti lo aspetta nella sede del Comune di Amatrice. «Oggi vi deluderò. Sono qui solo per le persone, che ancora soffrono e hanno bisogno di vicinanza. Non farò annunci o promesse mirabolanti», ha detto ai cronisti che lo attendevano.