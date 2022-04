Morta Donna Assunta Almirante, la vedova del leader Msi aveva 100 anni. Funerali giovedì nella Basilica di piazza del Popolo

È morta Assunta Almirante, moglie di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento Sociale Italiano. La donna, chiamata Donna Assunta e considerata la memoria storica della destra italiana, aveva 100 anni, compiuti lo scorso 14 luglio.

Raffaela Stramandinoli, detta Assunta, conosciuta come Donna Assunta Almirante era nata a Catanzaro ma era diventata romana d'adozione. Per decenni, anche dopo la morte di Almirante nel 1988, è stata la regina madre della destra italiana, dispensatrice di consigli ma anche di pesanti critiche, sponsorizzò Gianfranco Fini alla guida del Msi ma criticò la Svolta di Fiuggi del 1995, con la quale l'Msi-Dn diventò in larga parte Alleanza Nazionale.

I funerali di donna Assunta Almirante, scomparsa nella notte all'età di 100 anni, si terranno giovedì prossimo, 28 aprile, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, a piazza del Popolo.

IL CORDOGLIO «Donna Assunta Almirante ha segnato un'epoca della vita italiana. Generosa, prodiga di consigli, sincera, infaticabile custode della memoria di Giorgio Almirante, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tanti. Il suo affetto è stato un privilegio per molti di noi. La ricordo con affetto e con commozione.» Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Assunta Almirante, la figlia: «Esempio di coerenza e di volontà»

«Sto ricevendo tantissime dimostrazioni di affetto, le volevano tutti tanto bene. È una perdita enorme, perché tra noi c'era un rapporto speciale, soprattutto in questi ultimi anni eravamo sempre insieme e sempre vicine» - spiega Giuliana de Medici, figlia di Assunta Almirante, all'AdnKronos - «L'esempio che ci ha lasciato è la sua volontà incredibile, non si arrendeva di fronte a nulla. Un esempio di coerenza e di attaccamento agli ideali e al suo uomo, questo l'esempio più grande che ci ha lasciato».

«Buon viaggio e una preghiera per donna Assunta Almirante, cent'anni vissuti intensamente». Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.

Assunta Almirante, Mollicone: «Memoria storica della destra»

«Assunta Almirante è stata la memoria storica della Destra italiana, rispettata e ammirata anche dagli avversari politici. Fu donna libera e sempre vicina al proprio marito Giorgio Almirante». Lo dice il responsabile Cultura di Fratelli d'Italia e deputato Federico Mollicone.

«Addio a donna Assunta Almirante, una delle donne più affascinanti e influenti di Roma,morta oggi a 101 anni. Voglio ricordarla con questa istantanea,accanto a Silvio Berlusconi,nel giorno del mio cinquantesimo compleanno». Così il deputato Fi Gianfranco Rotondi postando su twitter una fota della vedova Almirante con il leader azzurro.

Assunta Almirante, Meloni: «Donna straordinaria, da noi rispetto e gratitudine»

«Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana. A nome mio e di Fratelli d'Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi. Addio, Donna Assunta». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Assunta Almirante, Bertinotti: «Si poteva conversare da fronti opposti»

«Con Assunta Almirante, grazie alla sua libertà di pensiero e alla simpatia, si poteva conversare anche da frontiere opposte. Eravamo su posizioni naturalmente inconciliabili, la militanza su fronti opposti è sempre stata molto marcata» - ricorda Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera - «Mi dispiace che sia venuta a mancare, perché ho conosciuto una donna con cui è stato possibile un rapporto umano capace di rendere gradevole la conversazione».

Assunta Almirante, Musumeci: «Grande donna, mi ha donato amicizia e fiducia»

«Oggi ci lascia una grande donna, fedele fino all'ultimo giorno al grande uomo che aveva sposato. Le ho voluto molto bene e lei mi ha fatto dono della sua amicizia, del suo affetto e della sua fiducia. La serberò sempre nel cuore. A Dio, Donna Assunta». A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

