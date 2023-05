Cdm sul Dl Emergenza, nodo commissario. Sul tavolo 100 milioni, tasse e contributi sospesi

Oltre 100 milioni di euro. Dopo una giornata di confronti a livello politico e tecnico fra i ministeri e Palazzo Chigi, ha raggiunto questa entità il decreto che il governo si prepara a varare per l'emergenza causata dall'alluvione in Emilia Romagna . Un pacchetto ancora in definizione, a partire dalle coperture: come ha rivelato il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, il governo sta pensando a lotterie aggiuntive e al ricavato di auto sequestrate alla criminalità organizzata. Queste risorse serviranno per garantire i soccorsi immediati, come anticipato da Giorgia Meloni durante il sopralluogo in alcuni centri colpiti.