Arriva il dietrofront. L'emendamento del M5S che consentiva di poter far entrare minori in Aula per «esigenze specifiche anche annesse all'allattamento dei figli» è stato respinto, a voto segreto, con 87 sì e 111 no. Il relatore alla riforma del regolamento del Senato Roberto Calderoli aveva dato invece parere favorevole.