Alessandro Di Battista girerà un reportage in Russia: «Voglio capire cosa pensano di noi»

Alessandro Di Battista pronto ad andare in Russia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, infatti, sarà un reporter per Il Fatto Quotidiano e girerà un'inchiesta direttamente nel Paese guidato da Vladimir Putin, nell'occhio del ciclone da quattro mesi per la guerra in Ucraina.

«I primi di aprile, dopo poco più di un mese dallo scoppio della guerra, ascoltando l'ottimo corrispondente RAI Marc Innaro parlare a Carta Bianca, ho pensato che fosse davvero interessante comprendere quel che i russi (in particolare coloro che vivono al di fuori delle grandi metropoli) pensano del conflitto, dell'Europa, delle sanzioni, di Putin, dell'avvicinamento alla Cina. Dunque ho iniziato a pianificare un viaggio nella Russia più profonda», ha spiegato Alessandro Di Battista su Facebook e in un video su YouTube.

«Prima di richiedere il visto ho avvertito l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e, dopo averlo ottenuto, l'Ambasciatore italiano a Mosca. Nelle prossime ore, quindi, andrò in Russia: scriverò reportage per Il Fatto Quotidiano e girerò un documentario per TvLoft. È ciò che amo fare e, oltretutto, credo sia utile conoscere quel che pensano 'dall'altra parte'. Vi aggiornerò».

