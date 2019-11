Alessandro Di Battista, morta la mamma Maria Grazia Mercuri. Pochi giorni fa la foto insieme da bambino

Lunedì 11 Novembre 2019, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un graveha colpitoe la sua famiglia. L'esponente di spicco ed ex deputato delha appena persoSono molti i grillini che stanno mostrando il loro affetto e la loro vicinanza via social. Solo pochi giorni fa Di Battista aveva pubblicato una foto che risale a 39 anni fa e che lo ritrae piccolo in compagnia dei genitori.Tra le persone che gli hanno fatto le condoglianze c'è, che viainvia «un forte abbraccio ad Alessandro Di Battista per la perdita della mamma». Anche il deputato pentastellatoha scritto un post: «Mi stringo insieme agli attivisti di Marano di Napoli e del mio collegio al dolore che ha colpito Alessandro Di Battista e la sua famiglia. A lui il mio abbraccio per la perdita della cara mamma, immaginando quanto doloroso possa essere perdere un genitore».Anche la parlamentareha inviato un forte abbraccio, mentre la portavoce M5S alla Camera, oltre a esprimere il suo «sincero cordoglio, invita Di Battista a essere forte».«Vi ringrazio per tutti i messaggi di affetto. I funerali di una grande Donna, mia madre, si terranno domani alle 11.00 a Roma a Santa Chiara, piazza dei Giuochi Delfici. Evviva lei!», ha scritto Di Battista su