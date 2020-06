Conte, la promessa: «Alta Velocità e taglio Iva: così reinventiamo l'Italia»

Spingere sul rilancio dell'economia con un obiettivo ambizioso: «Reinventare il Paese». Il premier Conte chiude gli Stati Generali con un guizzo di ottimismo: «È stato un anno orribile ma ci riprenderemo sicuramente».



Dopo una settimana di incontri il governo «esce più forte» e lui è convinto che arriverà a fine legislatura. Ora però c'è da dare concretezza alle proposte messe sul piatto. Tra queste, la riduzione di qualche punto dell'Iva perché, ammette Conte, «abbassarla un po' potrebbe dare una spinta alla ripresa dei consumi, ridare fiducia». Ma è una misura costosa (almeno 10 miliardi) e quindi anche il premier rimane cauto su tempi e modalità. Del resto anche Conte ammette che sarà necessario un nuovo scostamento di bilancio per far quadrare i conti, mentre il recovery fund arriverà solo nel 2021.



La bozza del Piano di rilancio, che tra una settimana dovrebbe trovare la stesura definitiva, si muove lungo tre direttrici: modernizzazione, transizione energetica, inclusione sociale. Tra le misure in esame dunque l'Alta velocità al centro-sud, il piano cashless per favorire i pagamenti digitali e contrastare l'economia sommersa, la rete nazionale di fibra ottica, la riduzione della burocrazia, gli incentivi alle imprese che investono in digitalizzazione e green economy, le energie rinnovabili, una riduzione del cuneo fiscale ulteriore rispetto a quella che scatterà a luglio, investimenti in università, ricerca e scuola.

Il centro-destra ha comunicato la disponibilità a confrontarsi con il governo sul piano di rilancio del Paese, dopo aver disertato gli Stati Generali, ma Conte ha già detto che vorrebbe incontrare ciascun partito separatamente. Ipotesi che non piace a Salvini: «Vogliamo confrontarci sui fatti e il centrodestra è unito. Il governo convochi la coalizione». Più disponibile al dialogo Forza Italia che oggi presenterà le proprie proposte per far ripartire l'economia.

