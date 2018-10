Alessandra Mussolini e il giallo del like - poi tolto - ad un tweet antisemita

Facebook è di zuckerberg che è ebreo. Non è un caso che applichino il politicamente corretto imposto dai media ebraici. — Namastè 🌟🌟🌟🌟🌟 (@Namastefa) 17 ottobre 2018

Giallo su un "like" cheavrebbe prima messo e poi tolto ad un tweet dal sapore antisemita. Infatti, ieri la parlametare europea, dal suo account twitter, si diceva pronta a denunciare chi avesse insultato suo nonno Benito, sollevando solo così moltissime polemiche in rete. Ma quello che in pochi avevano notato è che tra le tante risposte al tweet della Mussolini ce ne era uno dai toni antisemiti cui la Mussolini ha messo un "cuoricino", cioè, nel gergo di Twitter, ha messo questo tweet "tra i preferiti".In molti in rete si sono accorti di questo spiacevole like, contestando apertamente l'onorevole Mussolini. Moltissimi i commenti e le reazioni. Ma questa mattina il like al tweet in questione dell'onorevole è sparitoE' quindi nata una sorta di risposta "spontanea" poi ripresa, tra gli altri anche da Riccardo Pacifici, già presidente della comunità ebraica romana. L'appello, che sta diventando virale in queste ore, chiede di raccontare e ricordare cosa vollero dire per gli ebrei italiani le legge razziali.«Ieri Alessandra Mussolini, sui suoi profili social, ha minacciato di denunciare chiunque parli male di suo nonno, il duce. All'interno dei post sono emersi commenti antisemiti a cui la Mussolini ha messo mi piace (), cosa gravissima soprattutto se si parla di un europarlamentare italiano. Non sono infatti bastati 6 milioni di ebrei morti e 75 anni per farla redimere.Vi invitiamo a pubblicare su Facebook e Twitter la storia della vostra famiglia durante la Shoah, ricordando alla nipote del Duce quanto siano state vergognose le leggi razziali promosse da suo nonno e anche grazie a quelle i nostri parenti sono finiti nei forni di Auschwitz.È importante che ogni post/tweet abbia alla fine gli hashtag #MussoliniDimettiti #LeggiRazzialiInfamiaItalianaGrazie se parteciperai a questa campagna e se vorrai inoltrare questo messaggio ai tuoi contatti.»