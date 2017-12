Alessandra Mussolini imita Virginia Raggi. "Spelacchio? Il prossimo anno al massimo due lucette nelle buche..."

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra Mussolini nei panni di Virginia Raggi ed è boom di like. Il video condiviso su Facebook sta facendo il giro del web.Nel filmato, l'europarlamentare azzurra è ospite nella rubrica del consigliere forzista della Regione Lazio, Adriano Palozzi. Nello spazio dal titolo emblematico "Virginia, senti Adriano tuo", il consigliere parla direttamente con il sindaco di Roma, che questa volta "lo viene a trovare"...LEGGI ANCHE ----> Spelacchio, l'ultimo guaio: "Gli hanno staccato i fili" LEGGI ANCHE ----> La favola di Spelacchio: prima deriso, ora arrivano i bigliettini d'amore: "Sei l'albero più bello del mondo" Mussolini infatti entra in campo nei panni del sindaco di Roma, che accusa le giunte Alemanno e Marino per la morte di Spelacchio. Ma quando Palozzi le fa notare che può rifarsi il prossimo anno, Mussolini-Raggi risponde così: "Il prossimo anno v'attaccate, al massimo due lucette di Natale nelle buche così non ci cadete dentro...".Neanche a dirlo, il video diventa virale.