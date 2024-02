Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo: «Mi hanno tirato addosso una stampella»

«Sono qui a Strasburgo e sono stata aggredita». Quando ormai è notte la vice capodelegazione di Fi all'Eurocamera Alessandra Mussolini, arrivata nella città alsaziana per la Plenaria dell'Eurocamera, pubblica un video sui suoi canali social per denunciare un aggressione in strada da parte di una persona che parlava italiano».

L'eurodeputata gira il video con il suo telefonino mentre, con il volto trafelato, sembra correre per strada. «Sono stata aggredita da un uomo che parlava italiano. Una serie di insulti pazzeschi poi aveva una specie stampella e me l'ha tirata addosso, sulla schiena e sulle spalle...adesso sto andando...cioè c'è troppa violenza....», sono le parole di Mussolini prima che il video venga interrotto.

Sono stravolta per quello che è successo pic.twitter.com/AeFoESYA81 — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) February 26, 2024

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA