Bomba carta sotto casa di Alessandra Moretti. Paura per l'eurodeputata del Pd

Paura per Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico: nei pressi della sua casa a Vicenza, martedì mattina, è infatti stata fatta esplodere una bomba carta, nei pressi di un marciapiede. Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, lo scoppio sarebbe avvenuto tra le 2 e le 3, non avrebbe causato danni a persone o cose ma è stato percepito chiaramente da chi abita nel quartiere.

La Moretti, che per il suo impregno parlamentare si è trasferita a Bruxelles, ha detto di attendere gli accertamenti delle forze dell'ordine e della magistratura. Nella zona abitano i suoi genitori e il fratello. Non si escluderebbe una matrice diversa da quella politica: ma al momento non sono giunte rivendicazioni sull'atto.

«Il Partito Democratico della provincia di Vicenza esprime solidarietà e vicinanza all'eurodeputata Alessandra Moretti per il vile attacco avvenuto davanti alla sua abitazione vicentina», afferma in una nota Chiara Luisetto, Segretaria provinciale dem, commentando la vicenda. «Solo vigliacchi pericolosi e violenti - prosegue Luisetto - possono concepire e realizzare azioni di questa gravità. Siamo vicini ad Alessandra e alla sua famiglia, e auspichiamo che le forze dell'ordine facciano presto chiarezza su un gesto che ha il sapore amaro di certo estremismo purtroppo ancora oggi strisciante e capace di atti violenti. Le forze democratiche e le persone che le rappresentano non si faranno intimidire ma continueranno con il dialogo ed il rispetto a costruire una politica del confronto pacifico».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 10:59

