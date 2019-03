«Alcune razze vanno controllate di più», bufera sul segretario leghista

Il ministro Toninelli a Tg2 Motori sponsorizza l'auto elettrica, poi la giornalista fa una scoperta​

«Abbiamo necessità, soprattutto con alcun, di fare più. Dobbiamo controllare questi appartamenti che sono covo non solo di clandestini ma anche deposito di refurtive». Con queste paroledella, è finito al centro di una bufera politica.Le dichiarazioni dierano giunte durante la presentazione del candidato sindaco leghista, Giovanni Mastrangelo. A diffonderle pubblicamente è stato il movimento politico Prodigio - Si muove la città.«Il segretario cittadino della Lega,, durante la presentazione del candidato Mastrangelo - spiega il movimento nel post che accompagna il video - annuncia la necessità di controllare le abitazioni di alcune 'razze' per questioni di pubblica sicurezza. È sconcertante che nel 2019 si continui a considerare la specie umana divisa in 'razze', un concetto che riporta alla memoria periodi storici bui, leggi razziali e genocidi abominevoli compiuti in nome della discriminazione. Cos'altro dobbiamo aspettarci da questa coalizione, per renderci conto della pericolosità del razzismo e della paura del diverso? Noi non ci stiamo».non è una città razzista e ci appelliamo ai tanti, tantissimi, che silenziosamente credono nella pari dignità di tutti gli esseri umani: il candidato Sindaco Mastrangelo ha il dovere di chiarire la posizione della coalizione del centro-destra rispetto a queste affermazioni di Etna e prendere le distanze da questo pericoloso tipo di linguaggio! Lo deve a tutti quelli che hanno perso la vita perchè etichettati come 'razza' e lo deve ai cittadini gioiesi. Il dibattito politico anon può e non deve iniziare all'insegna di questo pericoloso arretramento rispetto a temi di civiltà così imprescindibili», conclude il post.