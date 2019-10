Conte: quota 100, lavoriamo dettagli

il governo sta definendo gli ultimi punti: «se ce la facciamo ci sarà il Cdm stasera, sennò domani».

«Non devono essere i poveri a bussare alle porte dell' Inps , dei Comuni, sono le istituzioni che devono intercettare i bisogni, contrastare sul campo la povertà assoluta. L'anno scorso abbiamo varato il reddito di cittadinanza , ma non basta. Bisogna fare ancora di più, anche andando fisicamente nelle stazioni, nelle mense e aiutare queste persone invisibili». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione della presentazione del progetto 'Inps per tutti'.«Il progetto - ha detto- nasce dalla collaborazione tra l'Inps e sei comuni che accompagnano questo percorso nei confronti delle persone in stato di povertà assoluta e in situazione di grave difficoltà economica». Secondo, sono «le Amministrazioni pubbliche che devono farsi parte attiva nel rapporto con i cittadini e porsi in ascolto, offrire a tutti la possibilità di accedere ai servizi di welfare, quelli esistenti e quelli nuovi che questo e il Governo precedente stanno realizzando». E, ha concluso: «Plaudo quindi a questo progetto realizzato insieme all'Inps. In anni in cui vediamo cambiare il concetto stesso di lavoro nessuno va lasciato indietro e sono pienamente soddisfatto di questo progetto che si propone di raggiungere tutte le persone in situazioni di povertà».