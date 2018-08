Ponte Morandi, per il M5S di Genova il rischio di crolli era una «favoletta»​

Aveva giurato di aver lasciato la sua stessa creatura, ma ora che la sua città natale,, è di nuovo ferita,torna a parlare dal suocome se fosse ancora il leader del. Lo fa tuonando contro chi definisce "sciacalli" e annunciando che tutte le grandi opere pubbliche, come il, saranno presto riviste dal governo.«Proprio quello stesso viadotto era una. Era malata alla nascita, e proprio mentre siamo sgomenti a contemplare il suo disastro, esito triste e muto di una gestione dissennata, gli sciacalli colpiscono esattamente lì» - si legge in un post sul blog - «La motivazione a rivalutare tutti questi mostri potenziali è ancora più forte oggi. Revisionare queste, rivalutare anche quei gioielli che verranno costruiti con i soldi della gente e che alla gente devono restare».Continuando a leggere il post, il dito diresta puntato contro chi costruisce le grandi opere: «Noi. Che da anni e decenni stanno lì, come se fossero scritti con l’inchiostro simpatico. Destinati, dopo l’opportuna spartitoria stagionatura politica, ad essere costruiti male e di fretta. Oppure con infinita lentezza come la Salerno-Reggio Calabria». Il fondatore del M5S, d'altronde, precisa: «Contemplando questo orrore sono ancora più convinto che le grandi opere pubbliche dalla carta al mondo reale devono essere riviste: tutte. La concessione a operatori così dissennati della nostra viabilità va revocata e restituita allo stato!».