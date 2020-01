«Per mia natura - continua - non parlo mai male degli altri come fanno tanti contro di noi. Bisogna sempre mettere in campo una identità positiva. Però c'è un dato oggettivo, banale, matematico: ognuno voti il partito che vuole, ma per fermare la Lega in Emilia Romagna l'unica possibilità è che vinca Bonaccini. ‎Questo non è un giudizio politico, è solo ricordare quello che sanno tutti, perché è oggettivo». Il riferimento è ai danni che potrebbe causare al Pd la presenza di candidati M5s.

Intanto Matteo Salvini prosegue il tour del force di chiusura della campagna in Emilia. Il leader della Lega è stato contestato nella prima tappa odierna di appuntamenti elettorali nel Bolognese. A Ozzano dell'Emilia il leader della Lega è stato accolto da fischi e contestazioni mentre teneva il suo comizio davanti a un bar, dal quale ha replicato: «Poveretti», «dall'altra parte solo insulti». «E io sono convinto - ha aggiunto - che se stamattina a Ozzano ci fossero Renzi o Zingaretti o uno del Pd, voi (i suoi sostenitori, ndr) a differenza loro (dei contestatori, ndr) non sareste lì a far casino, ma sareste a scuola, in ufficio, in fabbrica, o in negozio». «Quelli là dal 27 sapete dove li mandiamo? Li mandiamo a Sanremo, tutti a Sanremo. Ormai non vincono più le elezioni, provate a vincere Sanremo, vediamo se ce la fate», ha aggiunto il leader della Lega ai cittadini che lo hanno contestato.

Martedì 21 Gennaio 2020, 15:09

