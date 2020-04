Fontana: «Malati Covid nelle Rsa? Lo rifarei. Riapertura il 4 maggio con ok della scienza»

Il governatore della Lombardia finito nella bufera per la fuga in avanti sul piano delle riaperture e nel mirino per l'inchiesta sulle morti al Trivulzio e in altrelombarde si difende: «La riapertura il 4 maggio è stata decisa con l'ok della scienza. I malatispostati nelle Rsa? Fu proposto dai tecnici».LEGGI ANCHE Trivulzio, l'accusa dei dipendenti alla dirigenza: «Ci hanno lasciato soli contro il virus» «Nell'ipotesi in cui l'evoluzione del virus dovesse andare in senso positivo e ci fossero le condizioni, noi il 4 maggio dovremo essere pronti per la riapertura, purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori», ha detto il governatore in collegamento con Mattino Cinque. «La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati».