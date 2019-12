DIRETTA DA VILLA MADAMA - LA CONFERENZA DI FINE ANNO DI CONTE Pubblicato da Agenzia Vista su Sabato 28 dicembre 2019

12.46 - LIBIA, HO SCONGIURATO ERDOGAN DI NON INTERVENIRE

«Ho scongiurato il presidente turco Erdogan e l'ho invitato a ponderare bene un intervento militare sul terreno» in Libia a sostegno del governo di al Sarraj, dice Conte. Un intervento turco, ha aggiunto, «darebbe luogo a un'incredibile escalation militare, che avrebbe tante vittime civili e senza una vittoria per nessuno». «Anche una no fly zone» sulla Libia «può essere uno strumento per raggiungere un obiettivo: la cessazione immediata delle ostilità», dice Conte ribadendo che l'Italia «appoggia convintamente l'iniziativa di Berlino. Cerchiamo di dissuadere chi pensa che con mezzi militari si possa raggiungere un risultato».

12.40 - POP BARI, MAI CONTATTATO I VERTICI

Su Popolare Bari «Non ho interloquito con nessun vertice, mai contattati i vertici amministrativi», spiega Conte nella conferenza stampa di fine anno. «Questo dossier non nasce come un fungo, era una situazione monitorata e il premier doveva essere avvertito di eventuali crisi bancarie per non esserne sopraffatto». Conte poi torna su quanto detto da Bruxelles il giorno del commissariamento dell'istituto da parte di Bankitalia, quando affermò che non c'erano decreti su crisi bancarie in vista. «Mi son trovato a rispondere a una domanda su Popolare di Bari al termine del Consiglio europeo, la sera stessa ho convocato un consiglio dei ministri - ribadisce - C'era il segreto d'ufficio, Bankitalia stava completando la procedura di commissariamento, di cui ero preavvertito. Avevamo mercati aperti e sportelli aperti. Cari cittadini italiani, sono stato omissivo - ripete Conte - se volete è stata una vera e propria bugia, ma sapevo che la procedura si stava completando.

Poi abbiamo fatto un decreto legge non per il salvataggio della banca, ma per un intervento sistemico

.

12.39 - CASO GREGORETTI, STO FACENDO VERIFICHE

«Sto completando le verifiche sulla Gregoretti, ovviamente non mi occupo di un dossier alla volta. Con massimo scrupolo farò le mie verifiche: ho già fatto quelle sui messaggi sul cellulare, ora lo farò sulle e-mail. Sicuramente c'è stato coinvolgimento della presidenza sulla ricollocazione. Non ho avuto ancora alcun riscontro sullo sbarco, ma non ho ancora sciolto la riserva. Se troverò un frammento sarò il primo a dirlo», dice Giuseppe Conte.

12.29 - MIGRANTI, DA SETTEMBRE 98 RICOLLOCATI AL MESE

«Avete visto che nel dibattito generale non ci sia più l'immigrazione, è uscita dai radar. Vedete come la propaganda politica spossa agire: stiamo ottenendo risultati senza clamori. Abbiamo migliorato la performance degli sbarchi e dei ricollocati», dice Conte. «Questo - aggiunge - perché l'accordo di Malta ha raggiunto risultati, per la prima volta abbiamo richiesta congiunta dei ricollocamenti». «I nostri porti non sono mai stati chiusi, la differenza era di trovare soluzioni automatiche o meno, la differenza era tenerli in mare più giorni o meno giorni». «Da settembre sono 98 i migranti ricollocati, ogni mese», annuncia inoltre.

12.26 - MIGRANTI, SU DECRETI SICUREZZA RECEPIREMO PREMURE COLLE

«È nel nostro programma: uno dei 29 punti è intervenire sui decreti sicurezza, per recepire le premure, le preoccupazioni espresse dal Presidente Mattarella», dice Conte. Finora «non ci siamo riusciti perché cento giorni sono pochi. Ora potremo lavorare» a questo tema. «Vorrei ricordare che il decreto sicurezza bis è stato varato al consiglio dei ministri in una versione diversa» da quella poi frutto della conversione. «Quella originaria - aggiunge - teneva conto delle premure di Mattarella, poi è stato arricchito di previsioni che ci siamo impegnati a rimuovere».​

12.25 - PRESCRIZIONE? AVREMO GARANZIE IN RIFORMA PENALE

«Siamo in dirittura d'arrivo sulla riforma del processo penale» nella quale «introdurremo meccanismi di garanzia» per quanto riguarda la riforma della prescrizione: «su questo obiettivo ci ritroveremo tutti», dice Conte durante la conferenza stampa di fine anno. «La prescrizione sospesa alla sentenza di primo grado non è un obbrobrio giuridico - spiega - c'è in Germania, c'è in Francia, ma rischieremmo di andare in difficoltà sul piano della garanzia ai diritti dei cittadini senza meccanismi di garanzia per la durata ragionevole del processo».

12.12 - MAI UN CONTE TER

«Conte ter? No, per carità. Non dobbiamo cadere nella tentazione di poter realizzare domani quello che si può realizzare oggi», assicura il premier.

12.05 - REGIONALI NON SONO REFERENDUM SUL GOVERNO

Le elezioni regionali del 2020, a partire dall'Emilia Romagna, «non saranno un referendum sul governo». «Dobbiamo dare la giusta importanza ad appuntamenti elettorali sul territorio, ne ricaveremo dei dati politici che potranno avere anche un riverbero sul piano nazionale, ma sono sempre circoscritte».

12.03 - RIMODULAZIONE IVA NON ALL'ORDINE DEL GIORNO

«La rimodulazione dell'Iva non è all'ordine del giorno», assicura il premier. «Vedremo quanto riusciremo a recuperare dal sommerso» con le misure anti-evasione

Conte cita tra gli obiettivi «abbassare la pressione rimodulandola a beneficio della classe media» sottolineando tra le misure già messe in atto «i 2000 euro di superbonus».

12.01 - NUOVO GRUPPO PARLAMENTARE SAREBBE DESTABILIZZANTE

«Non ho velleità di avere un partito o un gruppo di riferimento», aggiunge. «Non è nelle mie corde. Per me sarebbe una missione diversa da quella assunta di fronte ai cittadini italiani». «Non penso che dei parlamentari che possono apprezzare la mia iniziativa debbano ricorrere al mio nome per formare un gruppo. Rivolgo loro un pubblico appello: rimanete nelle vostre forze di governo. Se c'è dissenso, ed è successo dalla notte dei tempi, manifestatelo all'interno, per portare avanti le vostre posizioni».



M5S, i delusi in fuga con Fioramonti: pronti un manifesto e 10 deputati «Dar vita a nuovo gruppi» in Parlamento, anche a sostegno della maggioranza e del premier «rischia di destabilizzare l'iniziativa di governo e non di stabilizzarla», dice Conte con riferimento alle dimissioni di Lorenzo Fioramonti e alla possibilità che costituisca un gruppo "contiano" alla Camera. «In questo momento - spiega il premier - una frammentazione delle forze politiche che sostengono la maggioranza non fa bene all'azione di governo».

11.52 - DUE MINISTERI: SCUOLA E UNIVERSITA'-RICERCA

«Ringrazio il ministro Fioramonti: abbiamo la necessità, l'ho già detto, di rilanciare il comparto della università. Non è vero che non abbiamo compiuto passi avanti, penso alla Agenzia nazionale delle Ricerche. Ora fare qualche sforzo in più, penso a aumentare i fondi sul diritto alla studio. Sono convinto che la cosa migliore per potenziare il settore sia separare la scuola dall'Università». «Penso - conclude - a una nuovo ministero dell'Università e la Ricerca».

11.40 - INFRASTRUTTURE, SERVE MANUTENZIONE PIÙ EFFICACE

«Bisogna lavorare per incrementare le infrastrutture, migliorare e manutenerle in modo efficace: quello che abbiamo osservato fino qua non ci piace. Serve una manutenzione più efficace, ordinaria e straordinaria», sottolinea Conte.

11.40 - 34% SPESA PUBBLICA SARÀ DESTINATO AL SUD

«Il 34% della spesa pubblica dovrà a priori essere destinato al Sud, è il principio che abbiamo fissato», dice il premier. «Stiamo lavorando a un piano strutturale per il sud: una parte fondamentale sarà l'incremento delle infrastrutture. Non siamo così velleitari da pensare che porremo fine alla questione meridionale ma se il sud non riparte il Pil avrà sempre percentuali scarse». «Se si rilancia il sud tutto il paese ne trarrà vantaggio, anche il nord».

11.39 - LOTTA EVASIONE FISCALE, PAGARE TUTTI PAGARE MENO

Per abbassare le tasse e tenere i conti in ordine evitando una procedura di infrazione dell'Ue «l'unica prospettiva seria e credibile è lottare contro l'evasione fiscale, un furto che svantaggia i cittadini onesti», dice Conte. «Abbiamo già dato un segnale ben preciso l'economia sommersa vale circa 100 miliardi se recuperiamo ingenti risorse questa, non i proclami, è una strada concreta seria e perseguibile per abbassare davvero le tasse. Pagare tutti per pagare meno»

11.36 - SEMPLIFICARE FISCO E RIDURRE LE TASSE

«Dobbiamo rilanciare il sistema fiscale, semplificare e rimodulare e ridurre le aliquote, per abbassare la pressione fiscale - dice Conte nella conferenza stampa di fine anno - Qualsiasi premier ha preannunciato lo stesso obiettivo, io dico che se vogliamo evitare la bancarotta e una procedura di infrazione (europea, ndr) che ci farebbe molto male, dobbiamo lavorare in maniera molto seria».

11.34 - GIUSTIZIA TRIBUTATRIA, SOLO DUE GRADI DI GIUDIZIO





Prescrizione, ultimatum Pd a Bonafede: ci ascolti o andremo avanti con nostra proposta di legge «Dovremmo lavorare per velocizzare i processi: questo sarà un pilastro del nostro disegno riformatore. Siamo molto ambiziosi, dobbiamo mettere mano alla giustizia tributaria. Il mio obiettivo è quello di ridurre un grado di giudizio, per la giustizia tributaria devono essere sufficienti solo due gradi», anuancia il premier.

«Gennaio sarà l'occasione per fermarsi a riflettere e confrontarsi per cercare di rilanciare l'azione di governo. Già scegliere l'ordine temporale delle misure da adottare sarà una scelta politica, nell'interesse dei cittadini e del Paese

Conte sottolineando che

abbiamo già presenti alcune priorità

tra cui

vogliamo snellire la macchina burocratica

.

on significa che andremo a passo lento - prosegue - marceremo spediti, ma questo spazio temporale ci consentirà di programmare senza l'affanno di questi mesi le nostre iniziative di governo. Vogliamo un piano ambizioso riformatore per realizzare quelle misure che il paese attende da anni per migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Sabato 28 Dicembre 2019, 10:55

