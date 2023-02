Confapi, arrivano i complimenti al neo-governatore della Regione Lazio Rocca: «Più prevenzione e l'eliminazione delle liste d'attesta»

L’Associazione Confapi Sanità Salute Università e Ricerca, in persona del rappresentante Dott.ssa Mariastella Giorlandino, l’Associazione Anisap, in persona del Presidente Valter Rufini, e l’associazione Imprese Sanitarie Indipendenti, in persona del Direttore Generale Giovanni Onesti, con la presente intendono esprimere le più vive congratulazioni al neo eletto Presidente Francesco Rocca.

Le scriventi associazioni, infatti, con le loro 400 strutture sanitarie private, costituite da ambulatori e poliambulatori autorizzati privati o autorizzati convenzionati operanti giornalmente, compresi i festivi, in tutta la Regione Lazio e 6800 nell’intero territorio nazionale, rappresentano una grandissima risorsa per il territorio, poiché rappresentano la vera e propria medicina territoriale a tutela della salute del cittadino, erogando con apparecchiature di ultima generazione sempre a norma esami clinici in giornata per il controllo di tutte le malattie metaboliche e croniche ed offrendo percorsi diagnostici di qualità fino a diagnosi certa, di ausilio per l’abbattimento delle liste di attesa e per l’alleggerimento dell’affluenza ai Pronto Soccorso.

Ci auspichiamo di poter condividere i progetti del Presidente Rocca in ambito sanitario in base alle sue priorità: abbattimento delle liste di attesa e incremento della medicina preventiva.





Siamo felici di poter avere un interlocutore chiaro e sensibile alle priorità di salute dei cittadini in un periodo tanto traumatico quale quello post pandemico, e siamo altresì certi che con l’impegno e il sacrificio di ciascuno di noi e la qualità e competenza del presidente Rocca, la sanità del Lazio può riacquistare la sua dignità a tutela della salute delle famiglie.

Mercoledì 15 Febbraio 2023

