dimostrano che c’è la consapevolezza dell’importanza strategica dei due settori

«La misura - spiega - prevede un contributo fino a 500 euro per le spese sostenute per soggiorni in ambito nazionale in alberghi, campeggi, villaggi, bed and breakfast. Possono chiedere il contributo le famiglie con un reddito Isee fino a 40 mila euro. L'importo è modulato in base alla numerosità del nucleo familiare: 500 euro per le famiglie composte da 3 o più soggetti, 300 per le famiglie di due persone e 150 per le famiglie di 1 persona. Il contributo potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020. L'80% sarà uno sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, il restante 20% come detrazione dall'imposta sul reddito». Questa operazione punta a

Il Fondo Turismo (con dotazione iniziale di 150 mln, copertura per 2020 e 2021) per acquisizioni e valorizzazioni di beni immobili destinati ad attività ricettive, E' uno strumento che consentirà di mettere in sicurezza imprese del settore da operazioni non trasparenti. «Si corre il rischio - evidenzia Franceschini - che strutture ora in crisi siano oggetto di scalate, da soggetti esteri, da fondi poco trasparenti. Il Fondo potrà rilevarle per poi rimetterle sul mercato al termine della crisi». Franceschini parla anche degli ipotetici c orridoi privilegiati:

immettere liquidità in un circuito turistico territoriale.C’è un fondo di 20milioni di euro per campagna di promozione e conoscenza del territorio italiano, che punta a rinforzare da questa estate ildi prossimità, tra borghi, cammini, percorsi alternativi ai flussi di massa. Esenzione Irap per tutte le strutture di ricezione del settore turistico. Per gli stabilimenti balneari e termali, confermata la proroga delle concessioni fino al 2033.