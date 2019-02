Silvio Berlusconi show da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «I grillini sono più pericolosi dei comunisti. Buoni a nulla, invidiosi». La diretta su Leggo

di Emiliana Costa

chiude la campagna per le elezioni in Sardegna nel salotto di. Sule ultime novità. Ospite oggi di Pomeriggio 5, il leader di Forza Italia avrebbe affermato: «Siamo in un momento molto grave,Sono più pericolosi perché sono degli incompetenti, buoni a nulla, ma capaci di tutto. Sono spinti dall'invidia sociale, vogliono portare via a chi ha più di loro».Berlusconi avrebbe continuato: «Le elezioni in Sardegna confermeranno che il centrodestra è la maggioranza naturale degli italiani. A seguito degli errori dei grillini, arriverà una decrescita e questo governo cadrà.Saranno le cose che andranno male a costrigerli ad andare a casa. Sono quasi sicuro che metteranno una tassa patrimoniale».E avrebbe concluso così: «Il signor Berlusconi, che ha esperienza da statista, si ricandida in Europa per fermare il pericolo cinese sull'Occidente».