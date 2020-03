Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati. Lei: «Gli auguro di trovare una persona che si prenda cura di lui»

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale non sono più una coppia: la conferma è arrivata da una nota addirittura di Forza Italia, il partito dell'ex premier, in risposta ad un articolo di Diva e Donna di oggi con alcune foto del Cavaliere con la deputata Marta Fascina. «Dopo l'articolo di 'Diva e Donna' di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al Presidente Silvio Berlusconi e alla Signora Francesca Pascale

«Sono stupita... L'unica cosa che posso dire è che al mio presidente vorrò sempre un infinito bene», afferma, dicendo di essere stupita dal comunicato del partito che di fatto ufficializza la fine della loro storia d'amore. Francesca però non mostra rancore: «Auguro al presidente tutta la felicità del mondo. E spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io con lui». Pascale si dice ancora sorpresa da quanto successo e guardando le foto del settimanale ironizza: «Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino... Va bene così».



LO SCOOP DI DIVA E DONNA 'In Svizzera con Marta: dov'è Francesca?', titola 'Diva' nel suo servizio di 4 pagine (16-19) corredato da foto esclusive. Tra queste, quella con il Cav che si prepara a salire in elicottero per lasciare il 'Grand Resort' di Bad Ragaz, località del Canton San Gallo con una lunga tradizione di centro di cura, dove ha soggiornato nei giorni scorsi. Dietro al Cav non c'è Pascale ma la Fascina, classe 1990, originaria di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, eletta nel collegio blindato Campania 1 alle ultime politiche del 2018, che indossa un vestito con stelle. «In queste immagini - scrive 'Diva' - ecco Silvio e Marta in Svizzera a Bad Ragaz: escono da un resort e con gli amati barboncini di casa Berlusconi al seguito (tenuti al guinzaglio dalla Fascina) vanno via in elicottero».



IL GOSSIP ESPLOSIVO Dietro la clamorosa nota dell'ufficio stampa di Forza Italia e la risposta della Pascale c'è la consacrazione di un rapporto finito, di cui in Forza Italia si aveva sentore già da stamattina con i commenti e il nervosismo che circolavano alla Camera fra i parlamentari azzurri e non solo. Stamattina nei capannelli dei parlamentari azzurri non si parlava d'altro. Ma nessuno ha rilasciato dichiarazioni. Di buon ora c'è chi sorride, chi (svariati parlamentari) storce il naso perchè con la priorità è l'emergenza coronavirus che preoccupa tutti, c'è chi si dice amareggiato per la piega che ha preso il partito e chi invita a non prendere in considerazione delle 'foto rubate', che violano la privacy del leader forzista.



A mezza bocca un big azzurro dice: «Lasciamo stare il presidente, questa è la sua vita privata». Gli 'scatti', raccontano, avrebbero riacceso i riflettori sui rapporti tra il 'vecchiò e il 'nuovò cerchio magico, facendo riemergere antichi dissapori. Torna, dunque, ancora una volta alla ribalta la 'vita privata' del 'capo'. E molti azzurri si chiedevano quale fosse stata la reazione di Francesca Pascale, compagna dell'ex premier. Già nel gennaio scorso Pascale, in un colloquio con 'Novella 2000', aveva smentito voci di una relazione tra Fascina e il leader forzista, pur ammettendo la presenza della deputata a Villa San Martino in qualità di stretta collaboratrice del presidente. Allo stato, Fascina è anche segretario della commissione Difesa della Camera.

Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la Signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia. È quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti».La stessa Pascale, poco dopo la nota ufficiale del partito, ha detto la sua all'agenzia Adnkronos: