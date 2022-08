Silvio Berlusconi, la tenera foto con i nipoti: «Quando li abbraccio è meraviglioso». Ma il web si divide

Silvio Berlusconi è sempre più social. In vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, il leader di Forza Italia, ha compreso perfettamente che la comunicazione con i possibili elettori non può prescindere dall'utilizzo dei social network. E così a 86 anni, si riscopre influencer, caricando stralci del suo quotidiano come Chiara Ferragni o Chiara Nasti, per avvicinare gli elettori alla sua figura.

Leggi anche > Berlusconi, le elezioni sono sempre più social: «Sono presente anche su TikTok»

Ogni volta che ricevo l’abbraccio dei miei nipoti è una giornata meravigliosa! pic.twitter.com/uV1BIVMwOn — Silvio Berlusconi (@berlusconi) August 30, 2022

La svolta social

Ormai ogni politico non può fare a meno di utilizzare i social network per comunicare con gli italiani. Non bastano giornali e telegiornali. Per informare il popolo, adesso, è necessario essere presenti su Instagram e Facebook, ma non solo. Pochi giorni fa, infatti, il cavaliere ha annunciato di approdare il prima possibile su TikTok, il social preferito dalle nuove generazioni, con «contenuti dedicati» a questo tipo di piattaforma per avvicinarsi sempre di più ai giovani. E con le elezioni siano ormai alle porte, nonostante i suoi 86 anni, Silvio Berlusconi si dimostra un ottimo «influencer», alternando post di informazione politica a spezzati del suo quotidiano. Una strategia volta a familiarizzare con gli italiani. Così, dopo aver condiviso una foto con i propri cani per la Giornata mondiale dedicata agli amici a quattro zampe, ecco pubblicare un'istantanea con i suoi nipoti mentre tutti sorridenti si baciano e abbracciano. O almeno questo è il risultato che avrebbe voluto ottenere...

Leggi anche > Silvio Berlusconi, la foto a sorpresa per la Giornata Internazionale del cane sui social: «Bau, bau!»

Il post che divide

«Ogni volta che ricevo l’abbraccio dei miei nipoti è una giornata meravigliosa!», questa la frase utilizzata per accompagnare l'immagine apparsa su Twitter. Berlusconi appare sorridente, attorniato dall'amore dei suoi nipotini. Un uomo di famiglia che, nonostante i mille impegni lavorativi, trova il tempo da dedicare agli affetti. Questo sembra essere l'intento che Berlusconi voleva far apparire. Ma sul social dei cinguettii sono molti quelli che notano come soprattutto le due nipotine non sprizzino gioia da tutti i pori. «Che foto triste, no?», scrive un utente. «I bambini e le bambine perdono loro stessi quando li obblighi a pose e baci finti». L'accusa è che la foto sia stata pensata e realizzata senza il consenso dei piccoli protagonisti. Che, infastiditi, hanno posato per far contento il nonno, in vista di un'elezione nel quale vuole fortemente tornare protagonista.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA