Silvio Berlusconi, la foto a sorpresa per la Giornata Internazionale del cane sui social: «Bau, bau!»

Il 26 agosto si celebra la Giornata Internazionale del cane. E anche Silvio Berlusconi ha voluto omaggiare i nostri amici a 4 zampe. A meno di un mese dalle elezioni, continua serrata la campagna elettorale e mai come questa volta, il leader di Forza Italia punta molto sui social network. Così, in vista del 25 settembre, ecco che il giorno dedicato ai migliori amici dell'uomo si trasforma in un'occasione importante per convincere gli elettori a votare il suo partito.

Leggi anche > Giorgia Meloni, proposta su Facebook: «Indennità di disoccupazione anche agli autonomi»

Gli amici a 4 zampe

La Giornata Mondiale del Cane nasce per celebrare tutti i cani, indipendentemente dalla razza, taglia e aspetto. Il cane è stato fin dai tempi antichi un leale e fedele compagno dell’uomo. La giornata non vuole ricordare solamente i nostri cani da compagnia, ma tutti i cani che ogni giorno si impegnano per proteggere le persone e salvare vite umane. Inoltre la giornata vuol anche essere un modo per sensibilizzare tutti sul tema delle adozioni. Sono ancora troppi, infatti, i cani che non hanno una casa e una famiglia e che sono costretti a vivere tutta la loro vita in un canile o in un rifugio. Un’altra tematica su cui sensibilizzare le persone è quella del randagismo e dell’abbandono. Mai come nel periodo estivo, soprattutto in post pandemia, è aumentato il numero dei cani abbandonati per strada. E così Silvio Berlusconi ha pensato a delle misure ad hoc anche nei confronti dei nostri amici a 4 zampe, in un programma che sembra non voler lasciare niente al caso.

Berlusconi con i suoi cani

«Oggi è la Giornata internazionale del cane: tanti auguri a tutti i nostri amici a quattro zampe», esordisce così il leader di Forza Italia sul suo profilo Instagram. «Come diceva l’indimenticabile Totò, 'i cani sono qualcosa a metà strada tra gli angeli e i bambini' e sono per tutti noi degli amici inarrivabili, sinceri e fedeli. Io consiglio agli amici e soprattutto alle persone sole di prendersi in casa un cane. Ne trarranno un grande beneficio», prosegue Silvio Berlusconi che promette anche misure per i nostri amici a 4 zampe. «Nel programma di Forza Italia ci sono misure per il sostegno all’adozione degli animali nei canili e nei gattili pubblici e inasprimenti di pena per coloro che maltrattano e abbandonano gli animali.

Bau, bau!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA