Berlusconi, le elezioni sono sempre più social: «Sono presente anche su TikTok»

Le elezioni di Silvio Berlusconi sono sempre più social. Il leader di Forza Italia, a quasi 86 anni, sbarca su TikTok, il social network preferito dalle nuove generazioni. A renderlo noto è proprio lo stesso Berlusconi durante un intervento telefonico con «La Piazza», la kermesse politica di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

«Contenuti dedicati»

«Sarò presente anche su TikTok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione», ha reso noto Silvio Berlusconi aggiungendo: «Il futuro dell’informazione che passa attraverso la rete, è già intorno a noi. Per questo ho deciso dei fare dei social un canale privilegiato per dialogare con milioni di italiani».

I politici su TikTok

C’è grande curiosità sul modo in cui Silvio Berlusconi deciderà di declinare i suoi temi per il pubblico di TikTok, composto per la maggior parte da giovanissimi, ma il Cavaliere non è sicuramente il primo politico a sbarcare sul social. Quando, infatti, nei primi giorni di novembre del 2019, il segretario della Lega, Matteo Salvini, sbarcò ufficialmente su TikTok, in tanti, per non dire quasi tutti, dentro e fuori il Palazzo della politica, commentarono questa scelta con un certo scetticismo. La Diffidenza fu la reazione più importante. Ma lui fu un precursore di un modo nuovo di comunicare che, dopo solo qualche settimana, fu seguito anche da Giorgia Meloni che aprì un account sulla piattaforma. Adesso Su TikTok, Matteo Salvini ha 507mila follower, Giuseppe Conte più di 203mila e Giorgia Meloni 84mila. Tra i nuovi arrivati sul social, anche Carlo Calenda e Luigi Di Maio. Un'arma in più in vista delle prossime elezioni del 25 settembre 2022.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Agosto 2022, 15:58

