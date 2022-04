Berlusconi show: «Senza Forza Italia non c'è centrodestra. Ogni tanto mi chiedo: Silvio? Sono io...»

Silvio Berlusconi show alla convention di Forza Italia. L'ex premier, accompagnato dalla fidanzata Marta Fascina, è arrivato alla convention tra le urla e gli applausi dei suoi sostenitori: «Siamo i migliori cittadini italiani che esistono. Ho sentito alla radio le parole di Lopez e lo voglio ringraziare per le sue parole, abbiamo ammirazione verso di lui. Il Ppe è la forza politica che ha i principi e i valori giusti per il futuro dell'Europa», ha detto il Cavaliere.

«Il discorso di oggi si associa al discorso della discesa in campo di 28 anni fa. Quella di oggi è una nuova discesa in campo, consapevoli che tutto questo è indispensabile e insostituibile per il futuro dell'Italia», ha aggiunto il leader di Forza Italia. «In questi 28 anni abbiamo scritto la storia. Abbiamo creato il bipolarismo in Italia, abbiamo reso possibile l'esistenza di un centrodestra di governo, un centrodestra che senza di noi non sarebbe mai esistito, non esisterebbe oggi e non potrebbe esistere neppure per il futuro».

«Ogni tanto mi chiedo Silvio? Sono io...», scherza poi sul palco. «Il vostro applauso, il vostro affetto mi va nel cuore» ha detto il Cav, che ha 'tagliato' parte del suo discorso che stava leggendo: «Sto saltando perchè questo discorso è molto lungo...». «Noi siamo diversi dai nostri amici ed alleati, ai quali ci lega un rapporto di lealtà, di stima, di condivisione che verifichiamo ogni giorno nel governare insieme molte regioni e molti comuni. Un rapporto che non è venuto meno neppure con la nascita del governo di emergenza e di unità nazionale, quando Fratelli d'Italia ha perso, a mio giudizio, l'occasione, entrando nel governo, di essere partecipe del rilancio del Paese con le sue idee, con i suoi programmi, con le sue donne e con i suoi uomini»

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 18:59

