Ansia per Berlusconi: «Condizioni di salute peggiorate, medici preoccupati». Attesa decisione per il Ruby ter

Attesa per oggi la decisione sul processo Ruby ter, in cui è coinvolto Silvio Berlusconi e per cui il suo legale, Federico Cecconi, ha presentato istanza di legittimo impedimento per motivi di salute.

Nelle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, «per quello che ho avuto modo di leggere, c’è stato sicuramente un moderato miglioramento nel periodo estivo, che però invece negli ultimi tempi è stato al tempo stesso condizionato da diversi e importanti episodi, soprattutto di fibrillazione atriale, che sono quelli che maggiormente preoccupano i medici in termini di stabilità delle condizioni generali, e inevitabilmente hanno ripercussioni sotto il profilo strettamente giuridico», ha detto Federico Cecconi. «Ci avviciniamo a fasi processuali che potrebbero essere destabilizzanti, come ad esempio l'interrogatorio, dove la sua presenza è importante» e «che presuppone una serena possibilità di essere al processo», ha conlcuso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA