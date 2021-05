Berlusconi dimesso, la foto prima di uscire dall'ospedale. Il San Raffaele: «Forte e in forma»

«Siamo davvero felici per il Presidente Berlusconi. L'ho trovato forte e in forma»: è quanto ha detto il vice presidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi che ha incontrato Silvio Berlusconi prima delle sue dimissioni dall'ospedale San Raffaele.

Ghribi si è congratulato con il presidente di Forza Italia a nome della proprietà e del Gruppo (che possiede l'ospedale San Raffaele) per la piena remissione e gli ha augurato un pronto ritorno al lavoro. Nella foto dell'incontro diffusa dal Gruppo San Donato Berlusconi è seduto a un tavolo con Ghribi, all'interno della sua suite al sesto piano del padiglione D del San Raffaele, dove risiede ogni volta che viene ricoverato. Completo scuro, pallido e provato in volto, il leader di Forza Italia ha dei fogli davanti a lui e una penna in mano, mentre ascolta il vice presidente del Gruppo che possiede l'ospedale San Raffaele. Ciononostante è vigile, anche dopo una terapia complessa che lo aiuta a recuperare la carenza di ossigenazione del sangue causata dai postumi dell'infezione covid. Una terapia che potrà continuare anche ad Arcore, ogni volta che sarà necessario, in una sala appositamente attrezzata.

I messaggi d'affetto

Intanto è grande il sollievo, soprattutto da parte dei fedelissimi di Forza Italia, dopo ore di grande ansia. «Berlusconi - spiegava il coordinatore nazionale Antonio Tajani su Skytg24 prima delle dimissioni - è un leone e vincerà anche il covid ed i vaccini. Gli ho parlato ieri sera. Aveva qualche linea di febbre ma nulla di preoccupante». In serata, con un lungo post su Facebook, sempre Tajani ha dato voce ai sentimenti del partito azzurro, fornendo anche qualche dettaglio sulla via del recupero: «Il Presidente Berlusconi - ha scritto - continuerà a domicilio un adeguato periodo di riposo, di riabilitazione e cure come prescritto dai sanitari. Si conferma così l'infondatezza delle notizie allarmistiche circolate nei giorni scorsi, delle quali il Presidente stesso ha sorriso coi i suoi stretti collaboratori». Tajani è andato oltre, sottolineando che «Forza Italia saluta con entusiasmo questi positivi sviluppi, che avvicinano il momento nel quale il proprio leader potrà finalmente tornare a svolgere l'attività pubblica che in questi mesi gli è stata preclusa su stretta indicazione medica». Esulta anche il capogruppo Roberto Occhiuto: «Lo aspettiamo con ansia nuovamente in campo al 100% e siamo certi - twuitta il parlamentare calabrese - che tornerà più cazzuto di prima. Forza Presidente». Sempre su tweet il saluto del leader della Lega, Matteo Salvini, «Bentornato a casa Silvio, alla faccia di gufi e avvoltoi!».

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 10:48

