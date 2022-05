Berlusconi a Napoli, selfie coi babà: «Sono un napoletano nato a Milano»

Silvio Berlusconi, a Napoli per la convention di Forza Italia, posta una foto sui social per mostrare ancora il suo amore per la città partenopea. Il Cav non ha mai nascosto di avere una predilezione speciale per Napoli: sul palco della convention, oggi ha anche detto di aver scritto «decine di canzoni napoletane» nell'arco della sua vita. E come dimenticare anche l'amicizia con Mariano Apicella, il cantore delle sue 'feste eleganti' ad Arcore.

«Napoli è una città che amo profondamente. La città che considero la mia seconda città», scrive Berlusconi sui suoi profili social. «Non è un caso che io mi sia sempre definito un napoletano nato a Milano. Nella mia vita ho scritto i testi di più di 100 canzoni napoletane. È una città dalle mille eccellenze e tra queste c'è sicuramente… il babbà!». La foto ritrae in effetti il Cav con un grande vassoio tra le mani con il tipico dolce napoletano. E tra i commenti, su Instagram, spunta un utente: «Come ti piace il buco», scrive riferendosi al 'buco' al centro del vassoio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 19:50

