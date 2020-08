Berlusconi e Marta Fascina, su Chi le prime foto mano nella mano in Sardegna

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Agosto 2020, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pochi giorni dopo le prime foto insieme di, ecco, che si è decisamente rifatto una vita dopo la fine della sua relazione con la stessa Pascale: da tempo infatti il Cavaliere è legato a, deputata di Forza Italia, e il settimanale Chi ha pubblicato le loro prime foto mano nella mano. È la prima volta che vengono pubblicate foto in atteggiamenti 'teneri' di Berlusconi con la sua nuova compagna.Leggi anche >Nel numero in edicola da domani, mercoledì 12 agosto, si vede, in Sardegna: Silvio e Marta passeggiano, con loro anche il figlio Luigi, l’ultimogenito di Berlusconi che a breve sposerà la sua fidanzata storica. Dopo la passeggiata Berlusconi e la Fascina sono poi andati a visitare lo yacht di 60 metri di Ennio Doris, grande amico del Cavaliere.