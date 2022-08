"Non basta aumentare le pensioni. Garantiremo cure gratuite per chi non può permettersi di pagare il dentista e lavoreremo con le Regioni per dimezzare le liste d’attesa per gli esami e gli interventi sanitari, che oggi sono troppo lunghe". Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, si esprime così nel video pubblicato sui canali social in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre.

