Berlusconi come sta, Salvini: «Ci ho parlato a telefono». Tajani: «È a riposo forzato»

La salute di Silvio Berlusconi nelle ultime settimane ha destato preoccupazione. Oggi a rassicurare sulle sue condizioni è Matteo Salvini, che ha detto di aver parlato al telefonno con il leader di Forza Italia. «Berlusconi sta bene e abbiamo parlato anche del futuro del Centrodestra visto che ho diverse idee positive in testa», ha detto Salvini ai giornalisti durante la visita a un gazebo della Lega in zona Lambrate.

Anche Antonio Tajani oggi, interrogato a proposito della salute del Cav a margine di un evento a Roma ha spiegato che «Berlusconi è ancora convalescente, credo che lentamente potrà recuperare, è in riposo forzato, come ordinato dai medici». «Noi - ha continuato - sappiamo che è un leone, mi auguro che in tempi brevi possa tornare a essere protagonista, e tornare a guidare l'area moderata, senza di lui non c'è centrodestra di governo. Senza di lui non ci sarebbe Draghi al governo», conclude Tajani.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 14:30

