Coronavirus, allo studio misure per aiutare famiglie e imprese comprese nella zona rossa

ROMA Sospensione versamenti tributi erariali e locali e contributi previdenziali; sospensione riscossione dei tributi e dei relativi termini; accesso facilitato al Fondo di garanzia piccole e medie imprese; sospensione pagamenti contratti somministrazione energia elettrica; previo accordo con Abi sospensione pagamento ratei mutui bancari; in caso di accertato danno contributi per la ripresa delle attività. Sono queste, secondo quanto si apprende, alcune delle misure economiche all'esame dal governo per l'adozione di un prossimo decreto legge per l'emergenza del coronavirus riservate alle famiglie ed alle imprese residenti nelle zone rosse. Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 16:55

