«Svelo un aneddoto. Conte era assistente del mio professore di diritto privato e io feci con lui il mio primo esame, era un pò severo ma giusto. L'ho rivisto poco tempo fa e non credo si potesse ricordare di me, eravamo tanti». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Piazzapulita su La7.



Il contratto di governo «rispecchia buona parte del programma del M5S. Ci sono tante cose che discendono dal nostro programma. Io sono molto fiduciosa». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Piazzapulita su La7. «Se con la Lega siamo alleati di Governo? No - risponde -, abbiamo fatto un accordo su punti di programma. Noi stiamo andando insieme sul programma di governo. Non bisogna sposarsi».

