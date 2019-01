Reddito di cittadinanza, la foto scelta dal M5S già usata da un farmaco per la secchezza vaginale

Giovedì 24 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quando si sceglie una foto per promuovere una nuova misura economica, una nuova legge, una battaglia vinta, non sempre è facile trovarne una che vada bene al 100%: ma i responsabili della comunicazione del Movimento 5 Stelle in questo caso sono stati anche sfortunati.Su Facebook infatti ilper ile per spiegare come ottenerlo, con la foto di una giovane coppia e la didascalia sulla foto: Due giovani laureati sposati vivono in affitto: grazie al reddito di cittadinanza fino a +980 euro al mese (di cui +280 euro per affitto). Una foto rimossa poco dopo, sebbene girino ancora gli screenshot sui social network.Il motivo della cancellazione, spiega, è semplice: innanzitutto quei numeri erano errati (e date le difficoltà nei calcoli da parte anche dei membri del governo, è un errore comprensibile). Ma soprattutto quella foto, non realizzata appositamente, era di stock ed era già stata usata per motivi pubblicitari: in particolare per un farmaco, come un utente su Twitter ha segnalato. La foto è stata, come detto, rimossa, ma lo scivolone resta.