Addio alla deputata M5S Iolanda Nanni, malata di cancro da diversi mesi. La notizia è stata diffusa con un tweet dal capogruppo del Movimento alla Camera Francesco D'Uva. «Era una grande guerriera e ha lottato fino all'ultimo respiro. Non ti dimenticheremo mai», ha scritto.

Nanni, ex consigliere Regionale lombarda, era malata di cancro da diversi mesi ma, nel gennaio scorso, aveva deciso ugualmente di candidarsi alle Politiche, finendo poi eletta. Era nata a Pavia il 29 novembre del 1968.



«La nostra Iolanda Nanni ha lottato come una vera guerriera fino alla fine. Amava la sua vita, amava il MoVimento, amava gli attivisti. Con una energia incredibile ha fatto anche la campagna elettorale per le politiche di marzo ed è diventata deputata della Repubblica nonostante il male con cui stava combattendo giorno e notte. Per questo ero andato a trovarla e potete vedere il suo sorriso contagioso in questa foto». Lo scrive su Facebook il leader del M5S Luigi Di Maio commentando la morte della deputata pentastellata Iolanda Nanni. «Oggi se ne è andata e lascia un vuoto incolmabile. Per la sua famiglia, per gli attivisti pavesi, lombardi e per tutto il MoVimento 5 Stelle. Ciao Iolanda!», scrive.