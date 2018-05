Matteo Salvini va da Barbara D'Urso: «Sono inc***ato nero, l'Italia agli italiani»

Il giorno dopo la bocciatura dialla lista dei ministri proposta dal premier incaricatosceglie di raccontare la sua verità a: «Non eravamo autonomi, ci siamo messi attorno a un tavolo con laper fare un governo. Illo abbiamo conosciuto pochi giorni fa e ci ha detto che avrebbe fatto il ministro dell'Economia a condizione di non uscire dall'Euro».«Savona è stato rifiutato non perché fosse un mariuolo o un condannato, ma perché aveva scritto un libro in passato in cui si era espresso contro l'Europa. Non si può pensare di mandare a casa un governo per questo. La scelta di ieri e quella di Cottarelli è incomprensibile; io voglio un governo votato dagli italiani non in provetta. La scelta dell'impeachment la rivendico. L'unica cosa che posso fare è raccontare la verità, dateci fiducia.non ha mai preso un voto».E sull'ipotesi di complotto tramato dal leader della Lega sostiene: «Si tratta più un gioco mediatico. Si parla di Salvini per deresponsabilizzare e dare un alibi a chi non ci ha fatto partire. Qui c'è stato un impedimento chiaro ed evidente, dire che il movimento voleva far uscire l'Italia dall'Euro è una bugia».Il leader delche ha proposto una manifestazione per il 2 giugno, ha anche spiegato di aver proposto altri due nomi al dicastero dell'Economia. Circostanza poi smentita da una nota del Quirinale arrivata in diretta.