Governo Draghi, il sostegno del M5S passa da Rousseau: «Votazione online il 10 e 11 febbraio»

Il sostegno al governo presieduto Mario Draghi, da parte del Movimento 5 Stelle, passerà da un voto online su Rousseau. L'ufficialità è arrivata oggi sul blog delle Stelle, che comunica che gli iscritti del M5S saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto al nuovo esecutivo dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio, alle ore 13 di giovedì 11 febbraio.

Le regole sono semplici: «Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l'utente è certificato e abilitato al voto. Si comunica a tutti gli iscritti che i quesiti specifici da sottoporre in votazione, saranno pubblicati nelle prossime ore», si legge in un post pubblicato sul blog ufficiale del Movimento.

