Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giarrusso,sui concorsi all’università, dopo le polemiche dei giorni scorsi potrebbe vedere la sua figura e i suoi compiti fortemente ridimensionati. A dare la notizia è l’Huffington Post, che ha contattato Giarrusso sulla questione del concorso per la cattedra di Diritto Privato alla Sapienza a cui avrebbe dovuto partecipare lo stesso premierIl caso, di cui ha parlato tutta la stampa italiana e internazionale, fino addirittura al New York Times, ha suscitato stupore: ma Giarrusso, indicato come la persona che dovrebbe vigilare sui concorsi (lo aveva annunciato lo stesso sottosegretario all’Istruzione), all’Huffington ha negato di essere la persona a cui chiedere conto.L’ex Iena ha infatti specificato di aver ricevuto dal sottosegretario un incarico diverso da quello di cui avevano parlato i giornali: Non sono il responsabile dei concorsi universitari ma il segretario particolare del sottosegretario Fioramonti, ha risposto ai giornalisti che lo hanno contattato. Dietrofront dovuto alle polemiche, o comunicazione sbagliata da parte del Governo? I prossimi giorni diranno di più su questo ‘mistero’ legato all’ex inviato di Italia Uno.