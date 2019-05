Europee 2019, Di Maio a breve in conferenza stampa. Salvini: «Testa alta e nervi saldi»

«Sono rimasto ai messaggi di ieri notte. Ero stanco io, era stanco Di Maio», ha detto stamattina Salvini rispondendo alla domanda se abbia sentito il leader M5S. «Testa alta, nervi saldi e si va avanti: questo gli italiani ci chiedono» ha aggiunto spiegando che per lui le polemiche con i 5stelle degli ultimi mesi sono chiusi. «Cosa fatta - ha aggiunto - capo ha. Io guardo avanti. Per me il passato, è passato».

Dopo il deludente (a dir poco) risultato delle Elezioni Europee di ieri, ilnon ha ancora rotto il silenzio: lo farà a breve con, che intorno alle 14 parlerà in conferenza stampa. Il capo politico del M5S, a quanto si apprende, ha dato mandato ai capigruppo di Camera e Senato di convocare per questa sera un'assemblea congiunta dei rispettivi gruppi parlamentari, assemblea che si terrà alle ore 20 presso l'Auletta dei Gruppi di Montecitorio.