Dino Giarrusso: «Lascio il Movimento 5 stelle, so che molti resteranno delusi»

«Annuncio che lascerò il Movimento cinque stelle». Così l'eurodeputato Dino Giarrusso a Coffebreak su L7. «Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nel movimento mi hanno sempre combattuto», ha aggiunto.

«Sto fondando un nuovo movimento politico. Di Battista? No, non l'ho sentito, ne ho parlato invece con persone fuoriuscite e scontente del movimento M5s. Vorrei fondare un movimento politico che faccia in modo che sud e nord siano alla pari».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 11:39

