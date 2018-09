di Mario Ajello

Evviva, un vicepremier e ministro che va in Cina, via Amsterdam, non con un volo di Stato ma con un volo di linea. E Luigi Di Maio mostra su Instagram, tutto contento il ticket da "cittadino normale che viaggia in economy" e non da mandarino della casta. Però c'è un però.La prova provata che Di Maio vola come tutti in categoria risparmio non regge all'esame che in tanti - sulla base del video gioiosamente postato dal vicepremier - hanno subito fatto sul biglietto mostrato. Il volo è il KLM 1604. E si è subito scoperto un particolare che contrasta con la retorica pauperistica (che è sempre scivolosa) sostenuta da Di Maio. In base al posto assegnato (5C) il vicepremier in realtà non in economy ha viaggiato ma in business class. In base al volo è possibile risalire al modello di aereo utilizzato dal vettore: si tratta di un Boeing 737-800. Sul sito di KLM c’è una pagina dedicata alla configurazione interna dell’aereo dalla quale si evince che il posto 5C è generalmente utilizzato per i posti di Europe Business Class.Magari se in Cina andava in autobus, come ha fatto una volta Roberto Fico sia pure non per Pechino ma girando per Roma, Di Maio avrebbe risparmiato di più e avrebbe fatto una figura migliore.