E' stato approvato dal Consiglio dei ministri in serata il decreto dignità promesso da Luigi Di Maio, che potrebbe vedere la luce oggi. Lo ha annunciato Il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. «E' solo un primo passo in avanti per combattere la precarietà del lavoro», ha detto il ministro sottolineando che l'esecutivo comincerà ad agire sul fronte dei contratti a tempo determinato e dei contratti a tutele crescenti. In generale, ha aggiunto, l'obiettivo è quello di «ridurre il costo del lavoro intervenendo sul cuneo fiscale e questo nella legge di bilancio ci sarà».



Arriva la stretta sui contratti a termine e il raddoppio dell'indennizzo di licenziamento ma le misure non valgono per i contratti della pubblica amministrazione. Lo prevede il decreto dignità approvato dal Consiglio dei ministri. I contratti a termine non possono durare più di 24 mesi e dopo i primi 12 devono essere giustificati dalle causali e a ogni rinnovo costeranno lo 0,5% in più. L'indennizzo di licenziamento passa da un minimo di 6 mensilità a un massimo di 36.



Lo stop alla pubblicità per i giochi non riguarderà i contratti in essere validi fino al «30 giugno 2019». E ' quanto si legge nel testo del dl dignità che prevede il divieto di «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet». «Dal 1ø gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale», si legge nel testo che esclude dal divieto le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia.

Lunedì 2 Luglio 2018