Davide Casaleggio sposa la fidanzata Enrica. E spunta il «romantico» commento di Di Battista

Fiori d'arancio per Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto Casaleggio, che oggi ha sposato la fidanzata Enrica Sabatini, socia dell'Associazione Rousseau. È stato lo stesso Casaleggio a postare una foto delle nozze sulla sua pagina Facebook, accompagnata dalla scritta «Just Married».

In tanti, tra esponenti più o meno famosi dei Cinque Stelle, commentano per fare loro gli auguri: da Filippo Nogarin, ex sindaco di Livorno, alle ex ministre Giulia Grillo ed Elisabetta Trenta, fino a Massimo Bugani, ex capo dello staff dell'allora sindaca di Roma Virginia Raggi: «Gianroberto è con voi, vi guarda e sorride», scrive quest'ultimo. Ma il commento che scatena più like e reazioni è quello di Alessandro Di Battista. «Vediamo se su Rousseau gli attivisti confermeranno. Democrazia diretta Davide. Sempre. E soprattutto auguri di cuore».

Di poche parole Casaleggio, più esplicita nelle dediche d'amore la neosposina Enrica, che sul suo profilo social posta una foto con il marito durante la festa accompagnata da parole al miele: «Prima del nostro primo incontro mi dissero: “Davide parla poco, sarà una questione di pochi minuti”. In realtà parlammo per ore confrontandoci su ciò che ci appassionava di più e di come realizzarlo insieme», scrive Sabatini.

«Su quella passione abbiamo costruito negli anni il nostro rapporto professionale, la nostra amicizia poi e, infine, il nostro amore. E il condividere sogni è diventato il filo che ha legato le nostre vite l’una all’altra. Quel giorno scoprii che eri parte di me e io di te. E ciò che avremmo creato insieme, me lo avrebbe ricordato ogni giorno. E avrebbe avuto gli occhi gioiosi di Riccardo e Alessandro. I tuoi stessi occhi. Quelli in cui mi sono persa e ho trovato il nostro unico e speciale noi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Agosto 2022, 17:00

